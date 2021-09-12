سحب 2960 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

سحبت الجهات المعنية 2960 رخصة مركبات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني.

ورفع رجال الأمن بالإدارة العامة للمرور 50 سيارة متروكة في الشوارع، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، اعتبارا من شهر سبتمبر القادم.

وتشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر- الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق الكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكترونى) واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي: تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اضغط هنا أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.. اضغط هنا. اختيار خدمات المركبات. اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني. سداد رسوم الخدمة المطلوبة.