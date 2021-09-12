وزير الزراعة: القطاع شهد نهضة غير مسبوقة خلال 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود الدولة لتطوير القطاع، مؤكدًا أن القطاع شهد نهضة غير مسبوقة خلال 7 سنوات، حيث أن الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقليل الاستيراد من خلال التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية.

وقال وزير الزراعة، في كلمته، خلال افتتاح معرض صحاري، إن الدولة تتجه حاليًا إلى الري الحديث لما له من فوائد عديدة مثل زيادة الإنتاجية وتقليل نسبة السماد المستخدمة وترشيد المياه.

وأشار "القصير"، إلى أن الشركات العارضة بمعرض صحارى، تقدم عددا من الآليات الحديثة بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير الزراعة، أن التحول للري الحديث أصبح ضرورة ملحة، مشيرًا إلى جهود الوزارة في استنباط أصناف جديدة تسهم في ترشيد استخدام المياه وتحقق إنتاجية أكبر.

وسلط القصير، الضوء على جهود الوزارة في تطوير الزراعات المحمية الصوبات الزراعية إلى جانب تطوير القطاعات السمكية والداجني والحيوانية، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تندرج تحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي ستغير وجه الحياة بالريف.

وأشار إلى جهود الوزارة، لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال عدد من المبادرات وقوافل الإرشاد الزراعي.