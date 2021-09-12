مطرانية المحلة للأقباط الأرثوذكس تعلن تحسن الحالة الصحية للأنبا كاراس

وأوضحت المطرانية فى بيان لها، أنها تقدم الشكر لكل الأباء والشعب المحب للكنيسة فى متابعة الحالة الصحية للأنبا كاراس.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع