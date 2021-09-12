شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المحلة للأقباط الأرثوذكس تعلن تحسن الحالة الصحية للأنبا كاراس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مطرانية المحلة الكبرى وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أنها تتقدم بالشكر لأطباء المحلة الكبرى فى تدخلها ورعاية الأنبا كاراس حيث تأكدت إصابته بفيروس كورونا يوم الخميس 8 سبتمبر.
وأوضحت المطرانية فى بيان لها، أنها تقدم الشكر لكل الأباء والشعب المحب للكنيسة فى متابعة الحالة الصحية للأنبا كاراس.
وأكدت المطرانية، أن الحالة الصحية للأنبا كاراس فى تقدم ملحوظ وتطلب الصلاة له ليتماثل للشفاء فى القريب العاجل.