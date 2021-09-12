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مطرانية المحلة للأقباط الأرثوذكس تعلن تحسن الحالة الصحية للأنبا كاراس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مطرانية المحلة الكبرى وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أنها تتقدم بالشكر لأطباء المحلة الكبرى فى تدخلها ورعاية الأنبا كاراس حيث تأكدت إصابته بفيروس يوم الخميس 8 سبتمبر. 

 

وأوضحت المطرانية فى بيان لها، أنها تقدم الشكر لكل الأباء والشعب المحب للكنيسة فى متابعة الحالة الصحية للأنبا كاراس. 

 

وأكدت المطرانية، أن الحالة الصحية للأنبا كاراس فى تقدم ملحوظ وتطلب الصلاة له ليتماثل للشفاء فى القريب العاجل. 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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