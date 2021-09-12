شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى ينعى الدكتور أحمد على الجارم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور أحمد علي الجارم، عضو مجمع اللغة العربية، وأستاذ الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة القاهرة.

وأعرب رئيس الأكاديمية عن خالص التعازي والمواساة لأهله وذويه وطلابه، متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان في مصابهم الجلل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وكان الدكتور أحمد علي الجارم صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، فهو عالم رائد في الدراسات الطبية، وله بحوث علمية رائدة في أمراض الجهاز الهضمي، وكان للجارم مكانة علمية متميزة أهَّلته لعضوية عدد كبير من المؤسسات العلمية والأكاديميات، وهو ابن الشاعر والمجمعي الكبير علي الجارم الذي كان هو الآخر يعتز بهذا النسب.

وتقلد العديد من المناصب العلمية فكان عضو مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس بوزارة البحث العلمي، ورئيس شعبة الأمراض المتوطنة والمعدية بالجمعية الطبية المصرية، وعضو مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، وعضو هيئة المكتب ورئيس لجنة البلهارسيا بالمجلس، وعضو لجنة الأمراض المشتركة عضو بأكاديمية نيويورك للعلوم، وعضو مجلس إدارة وحدة أمراض الكبد ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، و رئيس قسم طب الأمراض المتوطِّنة بطب القاهرة سابقًا.