شكرا لقرائتكم خبر عن %29 من العاملين بالتعليم حصلوا على الجرعة الأولى للقاح كورونا استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف تطعيم أعضاء هيئة التدريس وفقا لأخر أحصائية تم إعدادها، استعدادا لاستقبال العام الدراسى 9 أكتوبر المقبل، موضحة أن عدد العاملين بها من معلمين وإداريين مليون و605 ألف.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، 801 ألف و401 عامل، بنسبة 50%، وعدد العاملين الذين جار تسجيلهم للحصول على اللقاح، وصل إلى 86 ألفا و476 عاملا بنسبة 5%، مشددة على أنه يتم متابعة الأعداد التي يتم تلقيحها وحصولها على جرعة التطعيم بشكل يومى حتى انتهاء كافة الأعداد من الحصول على اللقاح قبل انطلاق الدراسة، مشيرة إلى أن جميع العاملين سيتم تطعيمهم باستمرار.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر الجارى.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، و ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التى تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.