شكرا لقرائتكم خبر عن %29 من العاملين بالتعليم حصلوا على الجرعة الأولى للقاح كورونا استعدادا للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف تطعيم أعضاء هيئة التدريس وفقا لأخر أحصائية تم إعدادها، استعدادا لاستقبال العام الدراسى 9 أكتوبر المقبل، موضحة أن عدد العاملين بها من معلمين وإداريين مليون و605 ألف.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أن نسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بجميع المحافظات وصل إلى 251 ألفا و675 عاملا بنسبة 16%، كما وصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة 473 ألفا و401 عامل بنسبة 29%.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، 801 ألف و401 عامل، بنسبة 50%، وعدد العاملين الذين جار تسجيلهم للحصول على اللقاح، وصل إلى 86 ألفا و476 عاملا بنسبة 5%، مشددة على أنه يتم متابعة الأعداد التي يتم تلقيحها وحصولها على جرعة التطعيم بشكل يومى حتى انتهاء كافة الأعداد من الحصول على اللقاح قبل انطلاق الدراسة، مشيرة إلى أن جميع العاملين سيتم تطعيمهم باستمرار.