شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ويتفقدا القوات المشاركة بتدريبات النجم الساطع 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، فى زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك " النجم الساطع 2021" والذى تستمر فعالياته حتى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالتدريب والأهمية التى يحققها بإعتباره أرض خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة ، وما يمثله التدريب من بيئة عسكرية ثرية للتعرف على كل جديد فى كافة التخصصات العسكرية لمختلف الأسلحة ، وأكد الفريق محمد فريد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التى تنفذ يومياً وتقوم بتهيئة المناخ الذى يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التى توكل إليها.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالصدى الذى يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية، معرباً عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذى يعد واحداً من أهم وأكبر التدريبات التى تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال جولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة آليات العمل التى تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب.

كما قام قائد القيادة المركزية بالمرور على مناطق وميادين التدريب، وأشاد خلال الجولة بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانـيات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القتالية والتخصصية .

أعقب ذلك لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع كافة العناصر المشاركة بالتدريب الذى نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة ، ُمرحباً بهم على أرض بلدهم الثانى مصر ، كما أثنى على المستوى المتميز الذى وصل إليه التدريب خلال كافة المراحل التى تم تنفيذها .