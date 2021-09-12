شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات الأجنبية حتى 20 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، مد فترة صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الأجنبية، المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، إلى يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجارى، نظرًا لتأخر ظهور نتائج بعض الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب.