شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إيراد النهر: فيضان العام الحالى أعلى من المتوسط حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، والاطمئنان على الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول.

وقال عبد العاطى، إن أجهزة الوزارة المعنية تواصل متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، مشيرا لاستمرار نفس معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل خلال شهر سبتمبر الجارى، وأن فيضان هذا العام أعلى من المتوسط حتى الآن، بالتزامن مع استمرار عملية الخفض التدريجى للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية، مع تلبية الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وتم خلال الاجتماع الاطمئنان على الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف بما يُمكن المنظومة المائية من توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة الاستعداد لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

وفى إطار الاطمئنان على الاستعدادات والاجراءات الخاصة بالحماية من أخطار السيول، وجه الدكتور عبد العاطى برفع حالة الاستنفار بجميع إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لمناسيب وقطاعات وجسور كافة المجارى المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالى لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أى طارئ، مشيراً فى الوقت ذاته الى أنه تم البدء فى تخفيض مناسيب المياه بكافة المجارى المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من صيانة وجاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول للتعامل مع موسم الامطار والسيول القادمة.