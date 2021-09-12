شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ 15 أتوبيسا للعمل بين محطات مترو مصر القديمة وحلوان لمنع تدكس الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدفع بـ 15 أتوبيس نقل عام قابلة للزيادة وميكروباصات للعمل بين محطتى مصر القديمة وحلوان لمجابهة كثافات الركاب المتواجدين بالمحطات والناتجة عن انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.

وكانت شركة مترو الأنفاق أعلنت فى بيان لها منذ قليل، عن عودة الحركة بمحطات سعد زغلول والسيدة زينب والملك الصالح ومارجرجس والزهراء بالخط الأول بعد توقف بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب، علما بأن حركة القطارات تعمل بالاتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام.