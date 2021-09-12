شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات سبتمبر للمتخلفين عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

‎وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات لصرف المعاشات والمستفيدين من المعاشات وتذليل أى عقبات تواجههم، كما وجهت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

‎جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قد حدد آليات وضوابط لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونصت المادة 18 فى القانون، على أن تنشئ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صندوقا للاستثمارات العقارية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.