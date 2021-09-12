شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. التعليم تتيح لطلاب الثانوية التظلم على النتيجة حتى 16 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس السبت 11 سبتمبر، التظلم للمرة الثانية على نتيجة الثانوية العامة دور أول وحتى 16 سبتمبر ، حيث يستطيع الطالب تسجيل طلب إعادة فحص أوراق البابل شيت الخاصة به إلكترونيا، بعد سداد مبلغ قدره 300 جنيه على كل مادة يرغب فى التظلم منها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من التظلم للمرة الثانية هو التأكيد للطلاب بأن التصحيح تم بدقة وشفافية، كما أنه لا توجد أى أخطاء فى عملية تقدير النتيجة والدرجات سليمة، موضحة أن سبب تراجع درجات الطلاب فى نتيجة الثانوية العامة وهو ما كان مفاجئة لبعض الطلاب، أن الأسئلة فى التقييم الجديد مختلفة تحتاج لطالب فاهم للمنهج والمقرر الدراسى، ومن اجتهد حصل على درجته التى يستحقها أما التصحيح لا يوجد به أى مشكلات أو أخطاء أو أوراق تم تبديلها كما يدعى البعض.

وأوضحت الوزارة، أى طالب يرغب فى تقديم طلب تظلم يدوى عليه سداد المبلغ المالى المحدد والرسوم باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى إحدى البنوك أو خدمات فورى ثم ينتظر حتى يتم اتاحة رابط التقدم لأنه لن يقدم الطالب الطلب يدويا كما كان يحدث سنويا بل إلكترونيا ويتم مخاطبة الطالب بعدها للذهاب للاطلاع على كراسة البابل شيت الخاصة به، وكتابة وتسجيل ملاحظاته موضحة أن تصحيح البابل شيت يتم وفق نموذج إجابة وسوف يطلع الطالب على نموذج الإجابة مع البابل شيت أثناء تواجده داخل الكنترول.

وأوضحت الوزارة أنه توجد نسخ من أوراق البابل شيت الخاصة بالطلاب داخل الكنترولات، قائلة: لو طالب تظلم من محافظات الوجه القبلى لن يأتى إلى مقر التصحيح المركزى فى أكتوبر بل سوف يطلع على كراسة الإجابة الخاصة به فى الكنترول الخاصة بمحافظته، وسوف يتم الرد على الطالب بعد مراجعة ملاحظاته وفق نموذج الإجابة والانتهاء من التصحيح، لافتة إلى أنه فى حالة زيادة الطالب سوف يتم إبلاغ مكتب التنسيق بها مع استرداده مبلع الـ 300 جنيه التى قام بسدادها نظير التظلم.

وشددت الوزارة على أنه سيتم أيضا اتاحة التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى عقب اعتماد النتيجة، موضحة أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 13 سبتمبر الجارى ومن المقرر أن تعلن النتيجة فى الأسبوع الأخير من نفس الشهر بعد سيتم فتح باب التظلم على النتيجة، مشيرة إلى أن هناك طلاب يؤدون امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة ومن حقهم التظلم على درجة المادة بشكل عام، أما الطالب الراسب فى مادة أو مادتين سوف يحصل على 50 % من درجة النجاح ومن ثم ليس هناك أى مجال أمامه للتظلم.