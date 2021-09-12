شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسرائيلى: ما جرى فى سجن جلبوع إخفاق هائل ويشكل جرس إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالي بينيت، أن ما جرى في سجن جلبوع إخفاق هائل ويشكل جرس إنذار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت القيادة العليا لمصلحة السجون الإسرائيلية، أعلنت بالأمس عن بدء حملة "مسح هندسى"، بحثاً عن أنفاق مشابهة للنفق الذى تم اكتشافه فى سجن جلبوع، بحسب "الشرق بلومبرج".

وقالت مصادر إسرائيلية، إن مصلحة السجون أصدرت أوامرها بإجراء "مسح هندسى" لجميع السجون، بعد هروب 6 فلسطينيين ‎من نفق حفروه بسجن جلبوع، وذكرت قيادة مصلحة السجون فى بيان، أن العملية التى سيجريها الجيش بالتعاون مع فرق من خبراء الهندسة والبناء ستنطلق، اليوم الأحد، مع منح اهتمام خاص لسجن جلبوع الذى وقعت فيه عملية الهروب.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، القبض على 4 من بين الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.