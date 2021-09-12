شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة الإنمائى" يهنئ مصر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على حسابه الرسمي على تويتر، السلطات المصرية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



الامم المتحدة الانمائى

ومن جانبها، أعربت إيلينا بانوفا المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، عن تهانيها لمصر ووزارة الخارجية المصرية واللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.

وأكدت على استعداد الأمم المتحدة للمشاركة مع حكومة مصر لتنفيذ الاستراتيجية.