شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء احتفالية فى أول يوم دراسى بالمدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على توفير أجواء احتفالية فى أول يوم دراسة لاستقبال رياض الأطفال فى العام الدراسى الجديد، كما شهدت المدرسة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب خلال دخولهم لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا

وأكدت المدرسة حرصها على استقبال الطلاب والحضور بشكل يومى بحيث تكون الدراسة فى الفصول بشكل يومى مع تطبيق الغياب والحضور.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، و ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.