شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المترو بـ5 محطات من السادات حتى دار السلام بسبب انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ، توقف الحركة بمحطات سعد زغلول والسيدة زينب والملك الصالح ومار جرجس والزهراء بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب .

وأشار البيان الى أن حركة القطارات تعمل بالاتجاهين من محطة حلوان حتى محطة دار السلام ومن محطة المرج الجديدة حتى محطة السادات، ومتوقفة من محطة السادات حتى محطة دار السلام، وأنه على الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ لإصلاح الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب.