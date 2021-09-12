تراخيص البناء الجديدة.. 4 خطوات لاستخراج بيان صلاحية (مستندات وجدول زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشترط منظومة التراخيص الجديدة ضرورة الحصول على بيان الصلاحية للعقار المراد استخراج رخصة البناء له.

وينشر الخليج 365 المستندات والخطوات المطلوبة من أجل استخراج بيان الصلاحية والتوقيت الزمني لكل خطوة، وذلك على النحو التالي:

1- يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي ويحدد بالطلب عنوان وكروكي للموقع مبينا به الطرق المؤدية إليه بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي لمقدم البيان والإيصال الدال على سداد الرسوم.

2- يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض وذلك بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية - مديرية المساحة - مركز شباب المرافق بالمحافظة - وحدة التغيرات المكانية).

3- يتم إرسال الطلب وجميع مرفقاته السابق ذكرها والرفع المساحي إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) لإعداد بيان صلاحية الموقع وذلك من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري.

4- تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة) خلال 5 أيام من تاريخ ورود الطلب بإعداد بيان الصلاحية واعتماده وإرساله إلى المركز التكنولوجي (نسخة ورقية - نسخة إلكترونية)، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالموقع في مدة أقصاها يومان من تاريخ وروده من الوحدة.