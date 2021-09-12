​​ارتفاع طفيف في هذا اليوم.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة 17 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجويةحالة الطقس المتوقعة وخريطة الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد الموافق 12 سبتمبر، وحتى الجمعة المقبلة، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

ونوهت الأرصاد، في البيان الصادر عنها، اليوم السبت، إلى أن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يوم الاثنين المقبل الموافق 13 سبتمبر، بقيم تتراوح ما بين 1:2 درجة مئوية.

وشبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة تقريباً، على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

كما تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحاً.

بالإضافة إلى حركة الرياح منتظرة على بعض المناطق، على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

ونوهت الأرصاد، إلى أنَّ درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 42 درجة مئوية على جنوب الصعيد، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بينما تكون نسبة الرطوبة ما بين 10 و30%، وعلى القاهرة الكبرى تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة مئوية يوم الاثنين، وتكون نسبة الرطوبة ما بين 30 و87%.

أما على السواحل الشمالية فتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 36 مئوية خلال يومي الأحد والاثنين، وتسجل الرطوبة ما بين 40 و90%، وعلى جنوب سيناء تصل الحرارة إلى 41 مئوية يومي الاثنين والثلاثاء، وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 و60%، بينما تصل الحرارة إلى 41 مئوية على شمال الصعيد، خلال يوم الاثنين، وتسجل الرطوبة ما بين 10 و30%.