"فاروق" يطلب تطليق زوجته: "بتخاف من جارتنا وبتسبلها الأكل وتمشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "فاروق. ع"، 33 سنة، بدعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري يطلب فيها تطليق زوجته "سعيدة. أ" 30 سنة؛ بعد زواج استمر 3 سنوات، وذلك لما تعرض له من ضرر، مبررًا طلبه "بتخاف من جارتنا وبتسيب لها الأكل وتمشي.. كل ما تنزل ببطاقة التموين ترجع من غير العيش والسلع".

يقول فاروق: زوجتي تعاني من أزمة كبيرة وهي أنها تخاف من جميع أهالي المنطقة، رغم كرهي للشخصيات الضعيفة، وكلما طالبت زوجتي بتحرير محضر ضد جارتي التي تتعرض لها ترفض ذلك لعدم رغبتها في استمرار المشاكل بيننا، "أبوس أيدك عايزين نسيب المنطقة عشان كلها مشاكل".

يضيف الزوج: زوجتي تظهر بصورة مهزوزة أمام جميع من يتحدث معها حتى الأطفال، وتدخل في نوبات بكاء شديد، وحينما تحدثت معها للذهاب إلى طبيب نفسي رفضت، باعتبار أن والدتها كانت تعاني من نفس الصفات".

يشكو الزوج: شرحت وضع زوجتي إلى والدها ولم يعجبه الأمر؛ حتى أن قرر التشاجر مع جارتنا وتحرير محضر ضدها، وبالفعل هذا ما حدث، وأثناء طلب النيابة زوجتي لسماع أقوالها رفضت من شدة الخوف، حينها قرر الانفصال عنها بسبب خوفها المستمر وطالبتها بالطلاق".

يختتم الزوج: لم أعد قادرًا على الاستمرار في هذه العلاقة، بعد رفضها الطلاق، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى تطليق حملت رقم 108 لسنة 2020، ولاتزال منظورة أمام المحكمة، لم يتم الفصل بها حتى الآن.