شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستقبل اليوم ملفات الطلاب الملتحقين بمدارس المتفوقين للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملفات الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 ولمدة أسبوعين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع (1075) طالبا و( 875) طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس.