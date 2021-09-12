شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار بالقاهرة اليوم شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد ، شبورة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.