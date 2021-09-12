شكرا لقرائتكم خبر عن 95 % من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورط فى جرائم انتهاك آداب المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورط فى جرائم انتهاك آداب المهنة بعد واقعة الطبيب والممرض؟"، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورط فى جرائم انتهاك آداب المهنة بعد واقعة الطبيب والممرض.

وأيد 95% من القراء تغليظ عقوبة المتورط فى جرائم انتهاك آداب المهنة بعد واقعة الطبيب والممرض، بينما قال 5% فقط من القراء لا.