شكرا لقرائتكم خبر عن للخريجين الجدد.. الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة الصيادلة والترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصيادلة، الإجراءات والأوراق المطلوبة للقيد والحصول على عضويتها، واستخراج تراخيص وزارة الصحة، مؤكدة ضرورة أن يتم تسليم الأوراق بالنقابة من خلال الصيدلى بشخصه.

(1) استخراج كارنية النقابة:

- أصل شهادة التخرج.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة من الموقف من التجنيد.

- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.

- صورة شهادة المعاجلة للجامعات الخاصة.

- أصل الفيش الجنائى موجه للنقابة.

- صورة شهادة الثانوية العامة "معادلة إذا كانت من الخارج".

(2) استخراج تراخيص وزارة الصحة:

- أصل شهادة التخرج.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة الموقف من التجنيد.

- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.

- أصل إيصال سداد النقابة.

- دوسيه للحفظ.

- نموذج صحة 13 من وزارة الصحة.

- أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة.

- أصل شهادة التشريعات للجامعات الخاصة.

- أصل شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة.

- شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية + صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية للجامعات الخاصة "أصل".