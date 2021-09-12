شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى تحول بين الجامعات "خاصة وأهلية".. يشترط عدم الحصول على عقوبة تأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساؤلات عديدة تدور لدى طلاب الجامعات وأولياء الأمور حول شروط التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، وجاء من ضمن قواعد التحويل التى تتضمن عدة شروط ألا يكون الطالب قد حصل على اى عقوبات تأديبية أو تم فصل ده سابقاً.

كما يشترط القبول استيفاء الطالب لنسبة القبول، في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

وكان الدكتور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حول قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلياتهم، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقًا للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.