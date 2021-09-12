شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانونية.. كيف يواجه القانون التدخين بالمواصلات العامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة التدخين بوسائل الموصلات العامة، و"الخليج 365" يوضح العقوبة التى تنتظر المدخن بالمواصلات العامة.

ويقول المحامى محمد إبراهيم، إن التدخين محظور في وسائل النقل العام، مؤكدا أن المادة 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام.