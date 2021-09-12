​لأول مرة.. "الكهرباء": بيع 26 مليار كيلو وات في يوليو وأغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، ممثلة في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، تسجيل أعلى نسبة استهلاكات في معدلات التيار الكهربائي خلال شهري يونيو ويوليو بحيث يتم قراءة شهر يونيو وتحصيله في شهر يوليو، في حين يتم قراءة شهر يوليو وتحصيله في أغسطس، حيث إن المتعارف عليه قيام شركات الكهرباء بالكشف وقراءة العدادات يعقبها تحصيل قيمة استهلاك العداد عن الشهر المنتهي.

وحصل "مصراوى" على آخر إحصائية جاري إعدادها من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر تتضمن إجمالي الطاقة المباعة والمشتراة لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مطلع، إنه خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس، وصل استهلاك وبيع الكهرباء الوصول لأعلى معدل في تاريخ شركات التوزيع التي تبيع الكهرباء للمواطنين بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، ما أدى لزيادة الاستهلاك ووصوله لأعلى معدلات استهلاك وبيع للطاقة الكهربائية في نفس الوقت لصالح المواطنين وشركات التوزيع التسع أيضًا، ما أدى لقيام شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بشراء أكثر من 26 مليار كيلو وات ساعة من الشركة القابضة لكهرباء مصر لبيعها للمشتركين الذين يبلغ عددهم أكثر من 38 مليون مشترك حاليًا، دون إضافة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع والكودية أيضًا على مدار شهري يونيو ويوليو.

وفي 7 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه لاول مرة في مصر يصل الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء لـ33 ألف 800 ميجاوات لأول مرة في مصر، حيث بلغت القدرات المتاحة على الشبكة 45 ألف و500 ميجاوات بينما بلغ الاحتياطي فى الشبكة 11 ألف 350 ميجا وات، مع استقرار كبير في التغذية الكهربية، علمًا بأنه تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

وحصل "الخليج 365" على الأرقام الخاصة بمعدلات الطاقة المباعة والمشتراة من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر لصالح شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية التي تبيعها وتوزعها على مختلف المناطق، حيث حصلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على 3 مليارات ك.و س تم بيع مليار و300 مليون ك .وس منها خلال شهر يوليو وهو استهلاك شهر يونيو، بينما حصلت الشركة على 3 مليارات و300 مليون ك.و س في يوليو الذي يتم تحصيله في شهر أغسطس الجاري باعتبار أن استهلاك يوليو سجل أعلى زيادة في استهلاك وبيع الطاقة الكهربائية بمعدلات بلغت أكثر من 3 مليارات و600 مليون ك.و س، خاصة إن الشركة تواجه أعلى معدلات فقد فني وتجاري في الطاقة التي تقوم بالحصول عليها والتي يتم إهدارها في سرقات التيار الكهربائي بشكل خاص مما وضع الشركة فى مأزق شديد.

وحصلت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال شهر يوليو 2021 على مليار و532 مليون و564 ألف ك و س، بينما ارتفعت الطاقة المشتراه في أغسطس الذى يتم تحصيل شهر يوليو مليار و737 مليون و183 ألف ك. و. س.

وحصلت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على طاقة مشتراه في يوليو 2021 للمواطنين بـ790 مليون ك و س تم بيعها بقيمة بلغت 870 مليون جنيه بالأسعار الجديدة، أما في أغسطس فإن الطاقة المشتراة وصلت لأكثر من 825 مليون ك و س بإجمالي مبالغ تحصيل مرتقبة تبلغ 900 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي الطاقة المباعة في يوليو من العام الماضي 725 ك و س بتكلفة بلغت 670 مليون جنيه بالأسعار القديمة.