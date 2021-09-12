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5 معلومات هتساعدك فى التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - 5 معلومات يرصدها ”الخليج 365” لقرائه عن كيفية التعامل بشكل عام مع عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لضمان انتظام العمل بالعداد وعدم الاضرار بطريقة المحاسبة، وهى كالآتي:

 

1- ضرورة التأكد من قيام الفني بتركيب العداد المسبق الدفع بشكل صحيح وعدم تحركه وتثبيته بالشكل الصحيح وذلك قبل مغادرته.

 

2- يجب مراجعة ضبط تاريخ والوقت المسجل بالعداد مسبق الدفع بالشكل الصحيح.

 

3- لابد من وضع كارت العداد مسبق الدفع في العداد والتأكد من سلامته قبل القيام بعملية الشحن حتى لا تحدث أي مشاكل في عملية الشحن القادم.

 

4- لا تعبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

 

5- عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع بطاقة الشحن داخل العداد ثم التأكد من عملها بشكل جيد.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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