شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تكشف مصير الطبيب صاحب واقعة "اسجد للكلب" حال التخلف عن حضور التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، المكلف بالتحقيق مع الطبيب صاحب واقعة الفيديو المتداول، والذى يهين فيه ممرضا، إذا لم يستجيب للحضور للتحقيق بالجامعة الاثنين المقبل، ستتخذ الجامعة الإجراءات القانونية، حيث ستصبح هذه المرة الثانية التى لم يحضر فيها للتحقيق.

وأشار عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والمكلف بالتحقيق مع الطبيب صاحب الواقعة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه تخلف عن الحضور للتحقيق الذى كان مقرر له، وحال تخلف عن موعد التحقيق القادم المقرر له الاثنين، سيحق الجامعة وقتها اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت جامعة عين شمس، أصدرت مؤخرا، بيانا بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الاساتذة بالجامعة لأحد الممرضين ، حيث نفى المركز الاعلامى لجامعة عين شمس حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة ،و يوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وكشف المركز الإعلامى لجامعة عين شمس، أنه قد تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل، و تؤكد جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها و المترددين عليها ، و تشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية