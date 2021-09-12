شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و150 مليون جنيه لتأمين التغذية الكهربائية لـ"سيناء".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” أبرز وأهم ملامح خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لسيناء من خلال إنشاء 3 محطات محولات بتكلفة مليار و150 مليون جنيه، وفيما يلى كل المعلومات التي تخص إنشاء 3 محطات محولات جديدة بسيناء:

1- وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد لتنفيذ 3 محطات محولات جديده لتأمين التغذية الكهربائية لسيناء.

2- سيتم إنشاء 2 من هذه المحطات على الجهد الفائق 220/66 ك.ف، والثالثة على الجهد العالي 66/22 ك.ف.

3- تبلغ التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى مليار 150 مليون جنيه ويتم تمويل هذه المشروعات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ للمشروعات الثلاث (16 شهر) من تاريخ أمر الإسناد.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت أن القطاع يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، وذلك لتلبية كافة متطلبات التنمية للمشروعات القومية والاستراتيجية بالدولة، وبأقل تكلفة وأعلى جودة ويأتي فى قلب هذه الاهتمامات وعلى رأس أولوياتها تنمية شبه جزيرة سيناء.