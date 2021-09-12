شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 13 طنا من لحوم الأضاحى فى 4 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف اليوم الأحد، 13 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "البحيرة- بنى سويف- الشرقية- السويس"، بواقع 4 أطنان لمحافظتى البحيرة- بنى سويف و3 أطنان لمحافظة الشرقية و2 طن لمحافظة السويس، وذلك للأسبوع السابع من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 773 طنًّا من اللحوم بمحافظات القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح .

وشددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على العاملين بالمشروع بضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله، في أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.