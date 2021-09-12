شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن المرحلة الثانية للمنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتقديم المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل كافة الاجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 ليعيد تفعيل أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم المجتمع المدني للتوسع في الأنشطة التنموية والأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يتم محاسبة الجمعيات فيما يتعلق بخدمات المرافق مثل المياه والغاز والكهرباء على اعتبارها كيانات ليس تجارية ومحاسبتها مثل الوحدات السكنية دون مغالاة .

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية حيث يشكل القانون انفراجه خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".