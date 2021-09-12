شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء: كافة معدات مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية وصلت بإجمالى 400 طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن كافة معدات مركز تجميع واختبار مكونات الأقمار الصناعية، وصلت بإجمالى 400 طن وزن من خلال منحة من الحكومة الصينية للحكومة المصرية .

وأكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، لليوم السابع، أن مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، أحد أهم المشروعات الضخمة التى تنفذها وكالة الفضاء المصرية بمنحة من الصين، داخل المدينة الفضائية التى ستقام على مساحة 123 فدانا بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار القوصى إلى أن المركز مهمته تجميع واختبار الأقمار الصناعية حتى وزن 700 كيلو جرام، وبجانب دوره فى عمليات التجميع للأقمار الصناعية يشهد أيضا اختبارات الأقمار وتكون الاختبارات ميكانيكية واختبارات بيئية، كما يسمح المركز بتجميع واختبار قمرين فى نفس الوقت.

وقال القوصى إن أول قمر سيتم تجميعه داخل المركز هو القمر الصناعى مصر سات 2A ، وهذا القمر عبارة عن مشروع مشترك مع الصين بتمويل كامل من الصين وسيدأ تجميعه واختباره 2023 واطلاقه في اول هذا العام.

