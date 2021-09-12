شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العام الدراسى الجديد اليوم بالمدارس الدولية الحكومية والخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الأحد 12 سبتمبر الجارى، العام الدراسى الجديد 2021،2022، بالمدارس الدولية الحكومية والخاصة، حيث تستقبل المدارس اليوم طلابها مع التنبيه على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة العدوى ضد فيروس كورونا.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، و ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.