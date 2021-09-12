شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح دورة التدريب الثانية لأئمة وواعظات مصر والسودان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وكان أئمة السودان الشقيق أدوا صلاة الجمعة أمس الأول، بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالقاهرة، واستمعوا إلى تعريف بالمسجد ومكانته التاريخية والدينية لوجود واحدة من سيدات آل بيت النبى "صلى الله عليه وسلم" الأطهار، حيث أدى خطبة الجمعة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، متحدثا عن " قيمة الاحترام"، مؤكدا أن الله تبارك وتعالى خصنا بأقوم الشرائع شريعة وخلقا، ودعانا إلى التمسك بالقيم والأخلاق النبيلة التى تبنى بها الحضارات، ومن هذه القيم قيمة الاحترام والتى تعددت صورها وأهمها احترام الذات بأن يصون الإنسان نفسه عن الدنايا ويترفع عن النقائص.

وقدم المتدربون السودانيون، الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه البرامج للدورة التدريبية المشتركة، سواء من الناحية العلمية أم من ناحيتها الثقافية، حيث أعرب الشيخ وليد حسين محمود عن سعادته البالغة بزيارة مصر أم الدنيا، المحببة لقلب كل مواطن سودانى ،موضحا أن السعادة التى يشعر بها تعجز الألسنة عن وصفها لما نكنه من عشق لمصر الحبيبة وشعبها العظيم، مضيفا أن سعادته عظمت بوجوده بين هذه الكوكبة النيرة من علماء السودان ومصر، مشيرا إلى أن هذه الدورة التدريبية لا شك سيكون لها آثارها الإيجابية.