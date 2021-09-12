شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان: مصر قطعت اشواطا واسعة قبل انطلاق الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبى، إن مصر قطعت أشواطا واسعة في حقوق الإنسان قبل انطلاق الاستراتيجية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية ريهام السهلى: وكلنا كنا نتطلع بشكل كبير إلى هذه اللحظة وكان لابد أن نمر بعدد من المسائل لنصل إلى هذه المرحلة وكان لدينا العديد من التهديدات أولها مكافحة الإرهاب والموروث الاقتصادى، وهو من أهم المؤثرات التي تضغط على الدولة المصرية والجوانب التنموية وغيرها.

وتابع: كان لدينا أيضا ما يناسب مثلا على سبيل النساء تمكين المرأة وترسوخ حقوق المواطنة ومناهضة التعصب والتطرف والتمييز الدينى وتمكين الشباب، والتفاعل الجيد مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأيضا نأخذ خطوات أوسع وان يكون لدينا قوة دفع كبيرة في مجال الحقوق الاجتماعية ، نجن قادرون أن نمشى أشواط في كافة المجالات وتم التأكيد على الحق في الديموقراطية.