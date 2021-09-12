شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة استهداف مطار أربيل الدولى فى العراق بطائرات مسيرة مفخخة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، استهداف مطار أربيل الدولى فى إقليم كردستان، بطائرات مسيرة مفخخة، دون وقوع أى خسائر بشرية.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، قال جهاز مكافحة الإرهاب، فى بيان، أن هجوم الليلة على مطار أربيل الدولى، تم تنفيذه بواسطة طائرتين بدون طيار، ولم يتسبب الهجوم فى أى خسائر".

فيما أكدت أيضا، غرفة العمليات المشتركة فى أربيل، أنه لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على المطار، وذكرت فى بيان، اليوم، أنه لا توجد أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الهجوم على مطار أربيل الدولى.

من جانبه قال أوميد خوشناو، محافظ أربيل، أننا نتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار.