شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بمركز سمالوط المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 9 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى القديم ناحية قرية السريرية التابعة لمركز سمالوط، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع 9 أشخاص فى حادث تصادم خلاطة تحمل رقم3971 مع سيارة بيجو تحمل رقم 8273 وقد أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجى وبالانتقال والفحص أفادت التحريات الأولية تصادم.

تم إيداع الجثامين مشرحة مستشفى سمالوط النموذجى، تحت تصرفات النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجى.

أسماء الوفيات: حازم هشام محمد إسماعيل 30 سنة، ومكة هشام محمد إسماعيل 4 سنوات، وفايز محمود ذكى 35 سنة، وعلاء محمود ذكى 40 سنة، وحشمت محمد إسماعيل 75 سنة، وجمال محمد كمال 10 سنوات، وطه محمد إسماعيل وفائى حشمت محمد إسماعيل 52 سنة، ورجبية عبد المطلب محمد 41 سنة.