شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. خطوات التظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التعليم والتعليم الفنى، من اليوم وحتى 16 سبتمبر الجارى فى تلقى التظلمات الإضافية على نتيجة الثانوية العامة 2021، وفى هذا التقرير نقدم لجمهور طلاب الثانوية العامية كيفية التظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات 2021.



خطوات التظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات 2021

- التقديم حتى الخميس 16 سبتمبر إلكترونيا - سداد 300 جنيه لكل مادة- اختيار المواد وتقديم الطلب

- يتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للاطلاع على الأوراق

- سيتم مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة

- فى حالة زيادة درجاته يسترد الطالب المبلغ المسدد

- ترسل صورة النتيجة بعد الزيادة لمكتب تنسيق الجامعات