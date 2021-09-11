نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لتدريب أعضائها

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القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس هانى ضاحى - نقيب المهندسين والدكتور محمد القوصى -الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون بين النقابة والوكالة، لتدريب المهندسين وطلاب كليات الهندسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتأهيلهم لسوق العمل فى مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

تم توقيع البروتوكول بمقر النقابة العامة للمهندسين فى احتفالية نظمتها نقابة المهندسين مساء اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، وحضرها المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة، والدكتور محمد العراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، وخلال الاحتفالية أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين أن النقابة حاليا تولى اهتماما كبيرا بإعداد وتأهيل المهندسين حديثى التخرج لسوق العمل وصقل خبرات جموع المهندسين، من أجل تحقيق مزيد من الازدهار المهنى.

وقال " النقابة وقعت أكثر من بروتوكول تعاون، الغرض منها جميعا هو أن تكون النقابة بيت المهندسين المصريين هى نقطة انطلاق المهندس المصرى لسوق العمل ليس داخل مصر فقط، وإنما فى أفريقيا والدول العربية والأوربية، وجميع دول العالم".

وأضاف " تعيش مصر حاليا، عهد جمهورية جديدة، تشهد العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، والاجتماعية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المصريين وتحسين تصنيف مصر دوليا على جميع الأنشطة وفى كل المجالات سواء فى الإسكان أو الطرق أو الطاقة، التى كنا نعانى عجزا كبيرا فيها، واصبح لدينا فائض يعادل مرة ونصف من استهلاكنا".

وتابع: "كل تلك الإنجازات تحققت بفضل إرادة سياسية فولاذية لها رؤية ثاقبة، وضعت بها استراتيجية مصر 2030، وهى الاستراتيجية التى نفذتها سواعد المصريين الوطنيين وفى المقدمة منهم المهندسين المصريين".

وأضاف " احد النقاط المهمة فى تلك الاستراتيجية هو الاهتمام بعلوم الفضاء والطاقة النووية، وهو ما نسعى إليه عبر بروتوكول التعاون بين النقابة ووكالة الفضاء، التى تتعاون مع نقابة المهندسين لأول مرة فى تاريخ النقابة" .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القوصى -الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية اعتزازه بتوقيع بروتوكول التعاون مع النقابة وقال " شرف عظيم أن نتواجد فى نقابة المهندسين بيت كل مهندسى مصر".

وأضاف " سوق العمل العالمى مفتوح أمام المهندسين أصحاب الخبرات المتميزة فى المجالات الحديثة المرتبطة بالفضاء والذكاء الاصطناعى والنانو تكنولوجى وهو ما سنسعى لتدريب مهندسى النقابة عليه من خلال هذا البرتوكول ".

وأشار "القوصى" إلى أن وكالة الفضاء المصرية لا تهدف إلى الربح، وهدفها الأول هو تطوير مهارات وقدرات مهندسى مصر فى مجال الفضاء ولهذا خصصت قمر صناعى تعليمى لـ 32 كلية فى مصر لتقديم علوم الفضاء والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن وكالة الفاء ستبدأ فورا فى تفعيل برتوكول التعاون مع النقابة.

من جانبه قال المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة أن النقابة لا تدخر جهدا لتدريب المهندسين وتنمية مهاراتهم، ولهذا وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع جهات عديدة فى مصر لتدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل .

أدار الاحتفالية المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة، مؤكدا حرص نقيب المهندسين وهيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى للنقابة على تدريب المهندسين وتأهيلهم لاقتحام سوق العمل فالمهندسين هم بناة الأوطان ودورهم مؤثر وفعال فى جميع المشروعات القومية والوطنية.

ووجه المهندس عادل درويش رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية الشكر لهيئة مكتب النقابة ومجلسها الأعلى على دعم جميع الجهود التى تهدف تحقيق مصالح جموع المهندسين

فيما قال الدكتور أحمد فرج عضو لجنة التدريب بنقابة المهندسين العامة ومنسق البروتوكول – إنه بموجب هذا البروتوكول سيتم العمل على تنمية مهارات وقدرات أعضاء نقابة المهندسين وطلاب كليات الهندسة وحديثى التخرج لتأهيلهم لسوق العمل، وتدريب المهندسين حديثى التخرج فى مجال الفضاء والأقمار الصناعية.

تم توقيع البرتوكول بحضور المهندس عادل درويش رئيس الشعبة الميكانيكية والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسى القاهرة ومهندس محمد ثروت رئيس نقابة بنى سويف والمهندس محمد عبد المجيد وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية، وعدد من خبراء الفضاء واساتذة الجامعات وشباب المهندسين.