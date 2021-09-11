أعلى من المعدل بـ30%.. خبير مياه يكشف استمرار زيادة إيراد النيل من الفيضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ جيولوجيا في جامعة القاهرة وخبير الموارد المائية والري، إن إيراد النيل الأزرق على الحدود السودانية بلغ 568 مليون م3، موضحًا أنه أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 30%.

وقال شراقي، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، إن مستوى نهر النيل انخفض قليلًا عند الخرطوم بمقدار 3 سنتيمتر عن أمس حيث بلغ 17.24 متر، إلا أنه مازال أعلى من مستوى الفيضان (16.50 متر).

وأوضح شراقي، أن مخزون بحيرة سد النهضة يواصل ثباته عند نقطة 10 مليارات متر مكعب الذي وصل إليها بداية أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن يعود خلال الأسابيع المقبلة إلى السعة الإجمالية الأصلية بعد التخزين الثاني، الذي تم بمقدار 8 مليارات متر مكعب مع انخفاض معدل أمطار سبتمبر، وسيتضح ذلك من خلال حواف البحيرة التي ستظهر بلون أفتح وهذا لم يحدث حتى اليوم.

وأشار إلى أن السدود السودانية بدأت في حجز جزء من مياه النيل للتخزين، مضيفًا أنها ستخزن ما تم تفريغه قبل الفيضان، ثم الجزء الأكبر من حصته المائية كما هو معتاد في الربع الأخير من موسم الفيضان.