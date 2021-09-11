بدأت اليوم.. كل ماتريد معرفته عن السنة المصرية القديمة "6263"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يوافق اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، أول أيام السنة المصرية القديمة 1 من شهر توت لعام 6263 المعروف بعيد النيروز.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن جميع الدراسات العلمية (سواء كانت فلكية أو أثرية أو كانت عربية أو أجنبية) اتفقت على أن الفراعنة هم أول من حسبوا طول السنة الشمسية عن طريق رصد ما يسمى بظاهرة الشروق الاحتراقي لنجم الشعرى اليمانية، وعرفوا أن طول السنة 365,25 يوم، وسمي بالتقويم المصري القديم الذي بدأ منذ 6262 عامًا وينسب إلى "توت" رب الحكمة والكتابة في عقيدة المصريين القدماء الذي توصّل إلى أول حساب للأيام عرفه الإنسان.

وأضاف المعهد في بيان اليوم، أن هذه الظاهرة تحدث مع بداية فيضان النيل فى شهر يوليو من كل عام حسب خط عرض المكان ففي القاهرة بداية شهر توت فلكيًا هو 24 يوليو من كل عام.

وتابع المعهد: ولأسباب سياسية أمر الإمبراطور "أغسطس" بتغيير بداية التقويم المصري ليبدأ يوم 29 أغسطس من كل عام ليتزامن مع التقويم اليوناني الجديد (وهو أساس التقويم الجريجوري الذي يسير عليه الغرب إلى اليوم)، وهكذا ظهر إلى الوجود "التقويم القبطي أو التقويم السكندري" و الذي يختلف عن التقويم المصري الفرعوني فى بدايته فقط.

واعتبر تاريخ تقلد الإمبراطور الرومانى دقلديانوس حكم مصر بداية للتقويم القبطي تخليدًا للشهداء الأقباط الذين نكل بهم هذا الإمبراطور الوثنى لتمسكهم بعقيدتهم المسيحية ورفضهم تأليهه وعبادته، وتم تحديد بداية التقويم القبطي على هذا الأساس بيوم 29 أغسطس من عام 284 ميلادية، الذي قابل بداية شهر "توت" وهو الشهر الأول فى التقويم القبطي وبعد عدة تصحيحات في التقويم الميلادي في منتصف القرن السادس عشر بات يوم 11 سبتمبر هو بداية السنة القبطية البسيطة، و12 سبتمبر بداية السنة القبطية الكبيسة.. والثلاثة عشرة يوما ما بين 7 يناير و25 ديسمبر هو نفس الفرق ما بين 29 أغسطس و11 سبتمبر.. وهو فرق أيام التصحيح بين التقويم اليولياني والجريجوري.

واحتفظ الأقباط بالنظام الفرعوني للتقويم المصري على أساس أن السنة الشمسية تضم 12 شهرًا عدد أيام كل منها 30 يومًا يلحق بها أيام شهر النسيء، وعدد أيامه إما 5 أيام في السنة البسيطة، أو6 في السنوات الكبيسة، وتم الاحتفاظ بأسماء الأشهر القبطية الـ 12 كما عرفت بها في التقويم الفرعوني منذ الأسرة الخامسة والعشرين فى عهد الاحتلال الفارسي لمصر، هي بترتيب تواليها توت، بابه، هاتور، كيهك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤنة، أبيب، مسرى، ونسئ.

ولكي نحتفل بالتقويم المصري على طريقة قدماء المصريين ونفهم كيف توصل قدماء المصريين لهذا الإنجاز الفلكي والحضاري العظيم، علينا رصد ظاهرة الشروق الإحتراقى وبزوغ نجم الشعرى اليمانية فى نهاية يوليو من كل عام، وهذا ما يقوم به المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من مرصد القطامية كل عام.

وللاحتفال ببداية السنة القبطية فسيكون فى 11 سبتمبر من كل عام لو كانت السنة بسيطة و12 سبتمبر لو كانت كبيسة كما هو متبع فى تقويم الشهداء حتى الآن.

وحول هذا التقويم ورصد الشروق الاحتراقي ينظم المعهد ندوة علمية يتم عرض فيها بعض التفاصيل الفلكية وتصوير لعملية الرصد وذلك يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا وتكون المشاركة أونلاين عبر هذا الرابط:

https://us06web.zoom.us/j/81277084804?pwd=bGhCYU5xbGw3VGw1aCthL1p2NnZRUT09