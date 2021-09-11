الأسقفية: سلسلة لدراسة الكتاب المقدس للمساجين باللغتين العربية والإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بدأ القس يشوع يعقوب راعي خدمة السجون التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية سلسلة لدراسة الكتاب المقدس للمساجين تتناول بعض الموضوعات الروحية مثل الخطية والخلاص والغفران حيث يقدم مجموعة من الأسئلة لحلها وتقديمها فى الزيارة المقبلة بالإضافة لتوزيع الهدايا التذكارية لهم وتشجيعهم.

كما تُقدَم هذه المسابقة باللغتين العربية والإنجليزية لتتناسب مع كل المسجونين، إذ واصلت الخدمة تقديم الدعم المعنوى وتسديد احتياجات المسجونين بمنطقة سجون القناطر الخيرية بعد فترة انقطاع بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت سناء جميل منسقة خدمة السجون - فى بيان صادر عن الكنيسة: تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا كذلك فإن الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.

وأضافت سناء: تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر .

وتابعت مسئولة خدمة السجون: يتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة مابين 150 إلى 200 سجين وسجينة كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجين للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم مضيفة: تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إيرتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، اوغاندا، أمريكا وفنزويلا.