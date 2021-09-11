"حقيقة وفاة سيدة واحتجازها بحقيبة سيارة ومحاكمة عائشة الشاطر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة: ماس كهربائي وراء حريق مخزن بالزيتون

كشفت معاينة النيابة الأولية لحريق مخزن بالزيتون، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

استغاثة كاذبة.. الأمن يكشف حقيقة اختطاف شخص بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ادعاء شخص اختطاف نجله عقب تغيبه بالدقهلية.

النائب العام يأمر بحبس 5 متهمِينَ لسرقتهم أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال

أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بحبس 5 متهمِينَ لسرقتهم أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال.

الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 5.2 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 68 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و5 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

تأجيل استئناف مجدي عبد الغنى على حبسه في قضية ميراث لـ 6 أكتوبر

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم السبت، تأجيل استئناف مجدى عبد الغنى على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي، بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، في قضية متعلقة بخلافات الميراث مع أقاربه والتي تحمل رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقي، لجلسة 6 أكتوبر المقبل.

تأجيل أولى جلسات محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ 13 سبتمبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، لجلسة 13 سبتمبر .

لزيادة نسبة المشاهدة.. الأمن يكشف حقيقة وفاة سيدة واحتجازها داخل حقيبة سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى الفتيات لاعتقادها وفاة سيدة، واحتجازها داخل حقيبة سيارة.

الداخلية: ضبط 20 قطعة أثرية ترجع للعصر الإسلامي بحوزة شخص في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 20 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج.