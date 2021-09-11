تجديد حبس موظف بتهمة النصب على المواطنين بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم، حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين لإيهامه بقدرته إصدار قرار تكليف لهم للعمل بصيدليات بعض المستشفيات بدائرة القسم.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط موظف استغل طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية، وممارسة نشاطًا احتياليًا والنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولي جهة عمله زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لهم للعمل بصيدليات بعض المستشفيات بمنطقة المطرية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغ من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، يفيد بقيام موظف بطلب وأخذ مبلغ مالى منه مقابل إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف لاثنين من أقاربه الصيادلة حديثي التخرج للعمل بصيدليات بعض المستشفيات إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) باستغلال طبيعة عمله بإحدى الجهات الحكومية وممارسة نشاطًا احتياليًا والنصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بكبار مسئولي جهة عمله، زاعمًا قدرته على إنهاء إجراءات إصدار قرار تكليف بعض أقارب الشاكي للعمل بصيدليات بعض المستشفيات خلافًا للحقيقة، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.