النيابة: ماس كهربائي وراء حريق مخزن بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت معاينة النيابة الأولية لحريق مخزن بالزيتون، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

كان نشب حريق داخل مخزن، بمنطقة الزيتون، بمحافظة القاهرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية،

وانتقل فريق من نيابة الزيتون لمعاينة الحريق، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.