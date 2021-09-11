شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين.. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع 1075 طالبا و875 طالبة، اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس، علي أن يبدأ الطلاب بالتقدم بالملفات اعتبارًا من غد الأحد 12 سبتمبر 2021 ولمدة أسبوعين.



الأوراق المطلوبة وموعد التقديم للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

بداية التقديم من 12 سبتمبر 2021 ولمدة أسبوعين.

الأوراق المطلوبة:

محتويات ملف التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

إخطار النتيجة الخاصة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "ستيم".



موعد التقديم للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

4 صور من أصل الشهادة الإعدادية.

8 صور حديثة.

طلب الالتحاق

شهادة ميلاد أصلية.



التقديم للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

4 صور من شهادة الميلاد

طوابع بريدية بـ21 جنيها

إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات الدراسية.

شهادة صحية بكشف طبي باطنة وصدر وجلدية معتمد من مستشفى حكومي أو تأمين صحي

صورة من الوصاية أو الولاية التعليمية في حالة وفاة الوالد



أوراق التقديم للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة لتوكيل رسمى في حال سفر الأب بالخارج

أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية

شهادة وفاة الوالد للأيتام