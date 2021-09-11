شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تحتفل بيوم السلامة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 لجنة السلامة والصحة المهنية في نقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري محمد عزب، بيوم السلامة والصحة المهنية للعام الخامس على التوالي وذلك بمسرح النقابة، بمشاركة اللواء نادر نعمان مساعد وزير الداخلية للدفاع المدني سابقًا، والدكتور مهندس ماهر الطرقي مقرر لجنة السلامة والصحة المهنية، وأدار الاحتفالية المهندسة حنان الرقباوي عضو اللجنة.

في كلمته الافتتاحية وجه المهندس حسن عبد العليم شكره للمهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر على رعايته لاحتفال اليوم، وأثنى على الجهد الكبير الذي بذلته لجنة السلامة والصحة المهنية للإعداد للاحتفال بهذا اليوم، مؤكدًا على أهمية الاحتفال بالسلامة والصحة المهنية لما لها دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد، موضحا أن تطبيق تلك المعايير أصبح ضرورة لا غنى عنها في جميع المنشآت حفاظا على الثروة البشرية أولا ثم المعدات والمنشآت ثانيًا.

في كلمته رحب المهندس محمد عزب رئيس اللجنة بالقامات الكبيرة المتواجده بالاحتفالية مضيفا انه للعام الخامس على التوالي تحتفل لجنة السلامة والصحة المهنية بهذا اليوم ويتزامن الاحتفال هذا العام مع نهاية فصل الصيف وقرب الاحتفالات بأعياد أكتوبر المجيد، ويعد هذا اليوم ملتقى لنجوم العمل في مجال السلامة والصحة والمهنية والعاملين والمهتمين بها.

وأكد عزب على أن العامل أمانة في أعناقنا يجب علينا جميعًا أن نرشده ونؤمنه ضد المخاطر المختلفة لأنه بحق الثروة الحقيقية للأمة ويجب الحفاظ عليها، مشيرًا أن التزام العامل خاصة الشباب بمعايير السلامة والصحة المهنية والذين هم موضوع احتفالية 2021 يسهم إسهامًا كبيرًا في إسراع عملية التنمية لمصرنا الحبيبة وخطة التنمية المستدامة 2030 وتأكيدًا على هدف مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في ختام كلمته أكد رئيس اللجنة على أن السلامة والصحة المهنية تهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر لتصل إلى أقل معدلات الإصابات والوفيات.

من جانبه أشار اللواء نادر نعمان خبير الوقاية ومكافحة الحريق ومساعد وزير الداخلية الأسبق للدفاع المدني أن معدل حوادث الحريق بمصر مرتفعًا جدًا نتيجة الوعي والسلوك البشري الخاطئ وعدم مراعاة احتياطات الأمان.

واستعرض نعمان في محاضرته عبر الأفلام التسجيلية عدد من أنواع الحرائق المختلفة وكيف تم التغلب عليها موضحًا أن مصر تأتي في المرتبة السادسة عالميًا والأولى عربيًا في معدلات الحرائق مؤكدًا أن إدارة الدفاع المدني في مصر تتلقى أكثر من 50 ألف بلاغ حريق في العام.

وأكد نعمان أن تعدد الطوابق والارتفاعات المبالغ فيها تعد عائقًا في عملية الإطفاء، موضحًا أنه يمكن السيطرة على الحريق في خلال أول ثلاث دقائق وبعد ذلك تبدأ الصعوبة.

وفي محاضرة بعنوان "إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بين النظرية والتطبيق" ألقاها المهندس الاستشاري فاروق الحكيم - رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين ورئيس اللجنة الاستشارية لشعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين أشار فيها إلى أن علم السلامة والصحة المهنية علم يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الكوادر البشرية بكافة تخصصاتها، وسلامة المنشآت والمرافق، وسلامة المعدات والآلات والأجهزة وذلك بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من أي مخاطر قد تسبب حوادث أو أمراض مهنية .

وقال الحكيم: أن السلامة والصحة المهنية تدخل في كل مجالات الحياة، فعندما نتعامل مع الكهرباء أو الأجهزة المنزلية الكهربائية فيجب أتباع قواعد السلامة وأصولها وعند قيادة السيارات أو حتى السير في الشوارع فأننا نحتاج إلى أتباع قواعد وأصول السلامة وبديهي أنه داخل المصانع وأماكن العمل المختلفة وفي كافة المباني والمنشآت فأننا نحتاج إلى تطبيق قواعد السلامة.

وأضاف الحكيم أنه حتى عام 1970 لم تكن هناك تشريعات أو قواعد يتم الالتزام بها من المؤسسات، والمنظمات، والهيئات، في مجال السلامة والصحة المهنية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد بلغ متوسط الحوادث الجسيمة التي تقع سنوياً حوالي 14000 حالة وفاة وإصابة جسيمة، وفي سنة 1970 اعتمد الكونجرس الأمريكي تشريعات السلامة والصحة المهنية OSH ACT ، وفي عام 1971 أنشئت إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA في وزارة العمل الأمريكي وذلك لحماية حوالي 90 مليون عامل أمريكي يقضون أوقاتهم في العمل يتعرضون فيها لمخاطر العمل المختلفة قد ينتج عنها إصابات وحوادث العمل وكذلك بغرض توفير ظروف عمل آمنة لهم.

واستعرض رئيس اللجنة الاستشارية لشعبة الكهرباء أهداف إنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) في وزارة العمل الأمريكية وتهدف إلى تشجيع العاملين وأصحاب العمل لتقليل مخاطر العمل وتطبيق برامج للسلامة والصحة المهنية، والاحتفاظ بسجلات دائمة لمتابعة الإصابات والأمراض المهنية الناتجة عن العمل، وإعداد برامج تدريب لزيادة الوعي بمجال السلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريعات وبرامج للسلامة والصحة المهنية واجبة التنفيذ في جميع مواقع العمل، وتحديد مسئوليات وواجبات كل من العاملين وأصحاب العمل فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية .

وبدوره ألقى المهندس جمال عسكر رئيس لجنة الصناعة بالنقابة الضوء على أهمية الاحتفال بهذا اليوم في بيت المهندسين المصرين وقال : اجتمعنا اليوم كي نبحث أحدث طرق مكافحة الحريق ونتحدث عن سبل الوقاية من الحرائق بجميع أنواعها ونبرز أهم نقاط التطوير الذي تبذله كبريات شركات العالم وأخص منها الشركة الراعية لهذا الاحتفال والتي تنفق ملايين الدولارات على أقسام البحث والتطوير لإيجاد كل جديد في مجالات الإطفاء والوقاية من الحريق.

وقال عسكر: يشرفني كرئيس لجنة الصناعة أن أكون أحد الداعمين للنقابة في إيجاد وطرح كل ما هو جديد وحصري كي يستفيد منه المهندسين وفي القلب منهم الشباب وحديثي التخرج.

في نفس السياق ألقت الدكتورة هدى حسن الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة الإسكندرية وخبيرة السلامة والصحة المهنية محاضرة بعنوان "التحول الرقمي في إدارة السلامة والصحة المهنية" ألقت فيها الضوء على مفهوم التحول الرقمي، والوباء المعلوماتي، والنضج الإلكتروني، ومفهوم الهندرة، والنفاذ الرقمي أو الشمولية الرقمية.

وشهدت فعاليات الاحتفال بيوم السلامة العالمي قيام المهندس حسن عادل عضو لجنة السلامة والصحة المهنية بإلقاء الضوء على نشاط اللجنة منذ عام 2018 وحتى الآن، وكذلك المهندس عرفة حنفي عضو اللجنة والذي أشار إلى نشاط اللجنة بنقابة الإسكندرية الفرعية.

كما شهدت فعاليات الاحتفال إلقاء الدكتور طلعت البهلول خبير السلامة والصحة المهنية لمحاضرة تحت عنوان "استخدام الكاميرات الحرارية ومسببات الحريق"، إضافة إلى محاضرة قصيرة ألقاها المهندس هشام علي عضو اللجنة بعنوان "كود الحريق المصري الحديث".

وشهد ختام الاحتفال تكريم المشاركين في فعاليات اليوم بتسليمهم الدروع وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية الجماعية.