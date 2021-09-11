شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إنشاء 26 وحدة لحقوق الإنسان بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، إنه فيما يتعلق بحياة كريمة وحقوق الإنسان، فإن الوزراة أنشأت وحدة لحقوق الإنسان بمقرها، و25 وحدة بمختلف المحافظات بشراكة مع المجلس القومى للمرأة والمفوضية المسئولة عن هذا الأمر ولجنة فنية بوزارة الخارجية، وإنه تم نقل الخبرات لـ54 متدربا في 27 محافظة، وخلال شهر سبتمبر سيتم تدريب آخر من خلال ورشة عمل في مقر مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة إكسترا نيوز: كل ما سبق كان في انتظار تدشين المبادرة الذى تم اليوم على يد الرئيس السيسي، وأوضح: نتحدث عن حقوق الإنسان على ارض المحافظات من خلال مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وصندوق التنمية المحلية الذى تستفيد منه المرأة المصرية في المشروعات التي تتم في القرى وبرنامج مشروعك الذى يساعد على التمكين الاقتصادى بالشراكة مع 6 بنوك مصرية وتجاوزنا مع مشروعك توفير مليون فرصة عمل من خلال مشروعات الشباب وحجم التمويل يتجاوز 18.9 مليار جنيه.

وتابع: أما عن درة المبادرات فهى كما قال الرئيس صناعة مصرية تجاوزت 700 مليار تستهدف نقلة نوعية على مختلف الأبعاد وأركانها متعددة ولذلك جاءت المبادرة من قلب الواقع.