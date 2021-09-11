شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يترأس اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عُقد اليوم اجتماع مجلس المحافظين في مقر مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء ‏محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان. ‏

وفى مستهل الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار المتابعة المستمرة ‏لعدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة، وفى مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس ‏كورونا، وضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة بهدف التوسع فى توفير اللقاحات ‏المضادة للفيروس لمختلف المواطنين، سعياً لسرعة الانتهاء من تلقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ‏والاداريين والعمال، والطلاب الجامعيين، وكذا العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية؛ اللقاح ‏قبل بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا ‏الصدد.‏

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، استعرض اللواء محمود شعراوي، عدداً من الموضوعات الأخرى، من ‏بينها ما يتعلق بموقف إزالة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تضمن عدم ‏التعدى على هذه الأراضى مرة أخرى.‏