شكرا لقرائتكم خبر عن 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسي يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعلن: 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر .. الرئيس: مصر لم تغفل وهى على أعتاب تأسيس «جمهورية جديدة» أن تبدأ حقبة مستقبلية فى تاريخها الممتد دون إعداد الاستراتيجية إيمانا بأهميتها فى تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصرى

الرئيس السيسي: أبناء مصر يستحقون الأفضل دائما وأدعو المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان مساهمة فى تحقيق طموحات الشعب العظيم

نقاشات ثرية فى جلسة «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»

مصر تمتلك بنية مؤسسية وطنية تعمل على احترام حقوق الإنسان.. الرؤية المصرية تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وضرورة مكافحة الفساد

الرئيس محذرا من الزيادة السكانية: مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل كل عام؟.. 2011 كان إعلان وشهادة وفاة لدولة.. ولو كنت حذرت من خطورة الهدم وقتها كانوا هيقولوا بيمثل النظام.. حركة التنمية الأساس لبناء حقوق الإنسان ولما نقول كلام نعمله.. ومصر ترحب بتعدد الآراء واختلافها ما دامت تراعى حريات الآخرين

مندوب مصر الدائم بجنيف: استراتيجية حقوق الإنسان تستهدف حماية حرمة الحياة الخاصة.. ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: خطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع فى مصر.. ووزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» برنامج تنموى استثمارى شامل لدعم كل فئات المجتمع

الرئيس السيسى: الدولة المصرية تخطو نحو الجمهورية الجديدة بترسيخ حقوق المواطنة



