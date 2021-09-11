شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نستهدف حصول 40 مليون مواطن على اللقاح بنهاية العام الحالي ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس المحافظين في مقر مجلس الوزراء، عبر ‏تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه من المستهدف بنهاية العام ‏الحالى الوصول بعدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس إلى 40 مليون مواطن، منوهة ‏فى هذا الصدد إلى جهود توفير هذه اللقاحات سواء عن طريق تصنيعها محلياً، أو استيرادها من الخارج، ‏مؤكدة أنه جار العمل على زيادة الطاقة الانتاجية من التصنيع المحلى للقاحات، وكذا إتمام العديد من ‏التعاقدات لتوريد المزيد من اللقاحات بمختلف أنواعها، لافتة إلى أن مصر تُعد من الدول القليلة التى لديها ‏تنوع فى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. ‏

وأوضحت الوزيرة أنه بمتابعة معدلات الاصابة والوفيات الخاصة بالفيروس خلال هذه الفترة نجد حدوث ‏انخفاض فى معدلات الوفيات مقارنة بفترات سابقة كانت تسجل نفس أعداد الاصابات، وهو ما يفسر أن ‏اللقاحات المضادة للفيروس تسهم فى خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الاصابة به، وهو ما يستلزم ‏أهمية التأكيد على ضرورة حصول المواطنين على هذه اللقاحات، وتكثيف التوعية بأهميتها. ‏