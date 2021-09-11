شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نستهدف حصول 40 مليون مواطن على اللقاح بنهاية العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال اجتماع مجلس المحافظين في مقر مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه من المستهدف بنهاية العام الحالى الوصول بعدد المواطنين الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس إلى 40 مليون مواطن، منوهة فى هذا الصدد إلى جهود توفير هذه اللقاحات سواء عن طريق تصنيعها محلياً، أو استيرادها من الخارج، مؤكدة أنه جار العمل على زيادة الطاقة الانتاجية من التصنيع المحلى للقاحات، وكذا إتمام العديد من التعاقدات لتوريد المزيد من اللقاحات بمختلف أنواعها، لافتة إلى أن مصر تُعد من الدول القليلة التى لديها تنوع فى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأوضحت الوزيرة أنه بمتابعة معدلات الاصابة والوفيات الخاصة بالفيروس خلال هذه الفترة نجد حدوث انخفاض فى معدلات الوفيات مقارنة بفترات سابقة كانت تسجل نفس أعداد الاصابات، وهو ما يفسر أن اللقاحات المضادة للفيروس تسهم فى خفض معدلات الوفيات الناجمة عن الاصابة به، وهو ما يستلزم أهمية التأكيد على ضرورة حصول المواطنين على هذه اللقاحات، وتكثيف التوعية بأهميتها.